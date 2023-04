Obránce Zile bude i v příští sezoně hrát za Litvínov

Zile přišel do Litvínova před rokem ze švédského Örebra a včetně play off odehrál 53 utkání s bilancí dvou branek a 16 asistencí. "Celou sezonu prokazoval vysokou a velmi vyrovnanou výkonnost oběma směry. Do obrany i v útoku. Nejen ve hře, ale i mimo led ukázal velmi dobrý charakter. Uplatnit opci na něj byla za nás trenéry jedna z priorit," řekl hlavní trenér Karel Mlejnek.