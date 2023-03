Odvolání trenérů? Nesouhlasil jsem, přiznává plzeňský manažer

Hned na začátku sezony způsobila hokejová Plzeň velký poprask, když došlo k trenérské výměně už po druhém kole. Hlavní trenéry Václava Baďoučka a Miloše Říhu nahradil Petr Kořínek s asistentem Františkem Bombicem. „Mužstvo se hodně změnilo, chtělo to nějaký čas, než si to sedne. Martin (Straka) se ale rozhodl a udělal to, na což má právo. Já to respektuju, ale samozřejmě jsem s tím nesouhlasil,“ komentuje v pořadu Příklep na Sport.cz trenérskou rošádu s odstupem Tomáš Vlasák, sportovní manažer západočeského klubu.

Právě Vlasák vypomáhal Baďoučkovi s Říhou na střídačce až do jejich odvolání. „V té době to tak bylo a samozřejmě jsem to chápal, že mi to (Martin Straka) neřekl, protože jsem byl ve štábu s Vencou a Milošem," říká smířlivě trojnásobný mistr světa. Zároveň deklaruje, že respektuje kroky Martina Straky v pozici generálního ředitele klubu. „Myslím, že vše bylo připravené delší dobu, ale je Martinovo právo, udělat vše, jak to cítil. Já jsem to cítil jinak a dodneška cítím," přiznává Vlasák. Hokejový pořad Příklep se sportovním manažerem Plzně Tomášem VlasákemVideo : Sport.cz „Není to nic ve zlém. Spousta lidí si myslí, že se ve všem shodneme. Neshodneme a já si myslím, že je to tak správně. Nehádáme se, ale řekneme si každý svůj pohled," vysvětluje 48letý funkcionář, který si jako hráč zahrál i deset utkání NHL za Los Angeles a při posledním plzeňském titulu byl členem kádru. Pro Plzeň letos skončila sezoně v předkole play off, kdy nestačila na Liberec a prohrála s ním 2:3 na zápasy. Více najdete ve videu z pořadu Příklep. Tipsport extraliga