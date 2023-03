PŘÍKLEP: Plzeň přijde o budoucího nejlepšího beka ligy. Každý má svoje svědomí, tvrdí manažer

Plzeň už v sezoně dohrála. V předkole play off vypadla s Libercem v sérii, kde se čekalo, že severočeský klub bude mít jasně navrch. Místo toho bylo k vidění drama, kde postupujícího určil až poslední zápas. V něm vedli Západočeši v 9. minutě 3:0, ale nakonec v prodloužení duel ztratili. „Říkalo se, že ta série bude nejkratší a ona byla nejdelší. První zápas byl katastrofa. Ale pak jsme si něco řekli a měli jsme to dobře rozehrané, od druhého zápasu jsme byli možná i lepší. Každopádně jsme to udělali Liberci těžké," míní Vlasák.

Klub má podle sportovního manažera svůj strop. Pracuje s omezeným rozpočtem, podle něj by tým patřil na desáté místo. I proto jsou výsledky Plzně spíše příjemným překvapením. „Myslím, že posledních sedm let to byl při pohledu na výsledky nadstandard," přesvědčuje Vlasák. „V téhle sezoně jsme byli v realitě," dodává s tím, že klub pracuje na tom, aby získal partnera, za jehož pomoci by se povedlo finanční možnosti navýšit a tým by mohl hrát výš.

Herně by k tomu měl pomoci třeba Jakub Pour, o němž se hovoří v souvislosti s kempem české reprezentace pro mistrovství světa. „Podepsáno má u nás dál, chceme, aby navázal na tuhle sezonu. Je to velký a silný hráč, věříme, že půjde nahoru. Měl by převzít klíčovou roli v týmu," prozrazuje Vlasák s tím, že by v případě navýšení rozpočtu preferoval příchod rozdílového centra, který by sbíral čtyřicet až padesát bodů za sezonu.

Vypořádat se ale v Plzni musí i s odchody. Klub přijde třeba o pětadvacetiletého beka Vojtěcha Budíka, který si plácl s Libercem. „Mrzí mě to, protože jsem ho do klubu ve dvaceti přivedl," přiznává Vlasák. V hráči totiž vidí ohromný potenciál. „Když bude zdravý, tak přeroste extraligu. Jednou bude určitě nejlepším obráncem extraligy," myslí si a jedním dechem dodává, že hráč má velkou smůlu na zranění, která jej brzdí. Stěhovat se bude i útočník Filip Suchý, jenž má namířeno do Mladé Boleslavi.