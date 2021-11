Olomouc bez Krejčího? Pro nás dobře, pro lidi už méně, usmíval se kamarád Vrána

Tehdy vůbec netušil, že oba jednou okusí nejkvalitnější hokejovou soutěž světa a obléknou dres některého jednoho z týmů NHL. „Tohle nenapadlo ani jednoho z nás, i když jsme si to samozřejmě oba přáli," pousmál se 36letý Vrána, jenž v šestnácti zápasech sezony 2008/2009 oblékl dres New Jersey Devils a vstřelil jeden gól.

„Co David v NHL dokázal je úžasné. Zrovna dneska jsme se o tom bavili, klobouk dolů, co dokázal v Americe. Prosadil se v Bostonu, legendárním týmu, vybudoval si pozici. Strašně dlouho si držel standard, pořád podával solidní výkony. To samé v play off, vždycky byl vidět. Je úžasné, že kluk z malého města to dotáhl až na špičku našeho hokeje," chválil Vrána o jedenáct měsíců mladšího kamaráda.

„Drželi se na kotouči, jejich beci dobře rozehrávali puky, nezbavovali se jich, nezahazovali je a byli schopni se dostávat do přečíslení. Dobře druhou třetinu odehráli lépe než my. My jsme byli trošičku nervózní. Ani nevím proč. Ten trochu šťastný gól, kdy to trefilo Andyho do ruky nás uklidnil. V přesilovce jsme pak odskočili o dva a konec si už pohlídali," popisoval třinecký kapitán.