Olomouc udolala v prodloužení lídra. Dva body nás stály strašně sil, řekl Káňa

„Byl to pro nás nesmírně těžký zápas. Pardubice jsou hrozně silné na puku. Jejich hra je kompaktní a těžko se proti nim prosazuje. Máme nesmírně cenné dva body. S nimi se běžně nezískávají," radoval se olomoucký kouč Jan Tomajko.

„Nezačali jsme dobře, hosté nás od začátku zatlačili. Měli jsme problém s jejich pohybem, dohrávali nás a my jsme si s tím nevěděli rady. Nevyhrávali jsme ani souboje a byli jsme málo na puku. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, a i díky tomu vyrovnali. Poté ale paradoxně po naší přesilové hře měly Pardubice tři šance a tu třetí proměnily. Pomohli jsme si pak však dvěma proměněnými přesilovkami," dodal.

Východočechy dostal do vedení v 10. minutě Tomáš Hyka, za Olomouc poprvé vyrovnával v polovině zápasu Tomáš Dujsík. „Lukáš Anděl objížděl bránu, vím, že to zpravidla dává před ní, tak jsem tam zkusil najet. Když to pak promáchlo asi šest hokejek, doufal jsem, že to trefím a padlo to tam," popsal svoji trefu zkušený zadák.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Lukáš Anděl z Olomouce a Ondřej Vála z Pardubic v souboji.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Do sestavy se vrátil po zranění, a to po třech týdnech. „Skočil jsem do toho po jednom ostrém tréninku. V první třetině mi trvalo, než jsem se přizpůsobil obrovskému tempu. navíc přijel nejlepší tým soutěže, který má ve všech lajnách obrovskou kvalitu s řadou individualit. Těžko se jim čelí, neodpočinete si ani chvíli. Popasovali jsme se s tím však dobře. Já ovšem v závěrečné třetině mlel z posledního," uvedl Dujsík.

Podobně hodnotil utkání i útočník Jan Káňa, který reagoval v závěrečné třetině na gól Roberta Říčky, když se prosadil z přesilovky. „Dva body nás stály strašně sil, ale jsme šťastní. Museli jsme dotahovat, a o to je vítězství cennější. Zvláště pak těší i proto, že to bylo s Pardubicemi, které hrají výborně," tvrdil hráč, který se letos trefil v extralize už desetkrát.

Ke gólu pak přidal i asistenci při rozhodující trefě Lukáše Nahodila. Ta přišla v přesilovce čtyři na tři, před kterou si Kohouti vzali oddechový čas. „Tři, kteří jsme ji měli hrát, jsme byli zrovna na ledě, a tak jsme si potřebovali odpočinout. Trenéři nám jen řekli, kde máme stát a vyšlo to," řekl k poradě před rozhodujícím momentem zápasu.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Utkání 31. kola hokejové extraligy mezi Olomoucí a Pardubicemi.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Pardubický asistent Marek Zadina označil za klíčové právě přesilovky domácích. Nedisciplinovanosti je nepřikládal. „Spíše šlo o nešťastné zákroky. Bohužel, domácí je potrestali," podotkl. Mrzela ho i nízká produktivita jeho svěřenců. „Musíme ji zlepšit. Šancí jsme měli spoustu, nepadá nám to tam však, jako na začátku sezóny," litoval.