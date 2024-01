Osburn se těší na brněnské fanoušky. Chci být Kometě co nejvíc užitečný, tvrdí americký bek

Cení si skvělého přijetí v brněnské kabině. „Dopředu jsem od spousty známých věděl, že Kometa je organizace, v níž všechno perfektně funguje. Noví spoluhráči se ke mně chovají velice hezky. Věřím, že nám to bude klapat i na ledě. Také realizační tým mi se vším pomáhá,“ nemá problémy s aklimatizací v novém klubu.

Z nových parťáků se Osburn nejvíc zná s kanadským obráncem Rhettem Hollandem. „Hráli jsme spolu před lety dva roky na univerzitě. Je super, že jsme se teď opět potkali. I díky němu je pro mě přesun do Brna mnohem snazší,“ tvrdí rodák z Plymouthu v Michiganu, který hokejově vyrůstal v Detroitu. V Evropě v minulosti působil v italském Rittenu a v uplynulé sezoně ve slovenských Michalovcích. Poté se přesunul do středočeského klubu. „Česká extraliga je nesmírně kvalitní,“ zjistil už.

Dokáže si představit, že v Brně stráví delší dobu. „To jsou ovšem v této chvíli ještě hodně předčasné úvahy. Zaměřuju se nyní především na to, abych hrál dobře a co nejvíc Kometě pomohl. Chci být novému mužstvu co nejvíc užitečný,“ přeje si Osburn, který byl v této sezoně v posledním celku tabulky nejvyšší soutěže s jedenácti kanadskými body pátým nejproduktivnějším hráčem a nejlepším mezi beky.