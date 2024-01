Mladá Boleslav si s Brnem vyměnila zahraniční obránce

Osmadvacetiletý Lintunemi strávil v Mladé Boleslavi předchozí dva ročníky. Před sezonou ale změnil působiště a přesunul se do Komety, kde od něj očekávali vzrůstající tendenci jeho výkonů. Bezmála dvoumetrový bek za 27 utkání nasbíral 8 bodů (3+5) a při hře pět na pět byl vůbec nejvytíženějším hráčem Brna.

„Alexe všichni dobře známe, víme, co od sebe navzájem čekat. Je to urostlý typ obránce, který navíc umí do kabiny přinést pohodu a klid,“ chválí Lintunemiho sportovní manažer Mladé Boleslavi Martin Ševc.