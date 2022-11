Pan Hořava má obrovský respekt a všichni šlapou, jak on řekne, popisuje sparťan Horák

Romane, zápas nebyl z nejkrásnějších, ale máte tři body. Jak jste ho viděl?

Proti Třinci jsou to vždy urputné zápasy, dnes to bylo to samé a za vítězství 1:0 jsme moc rádi. Třinec je kvalitní mužstvo, takže výhra nad ním nás může posunout a pomoct do další fáze sezony. A můj gól? David Tomášek zkoušel střílet, sjelo mu to a puk se dostal k jejich obránci. Měl jsem štěstí, že jsem byl za ním, takže se mi podařilo zvednout jeho hokejku. Pak jedinou možností bylo udělat brankáři zpětnou kličku do protipohybu, což vyšlo perfektně.

Čím to, že pod novým koučem to najednou výsledkově funguje?

Pan Hořava má obrovský respekt u hráčů. Všichni šlapou, jak on řekne. Když přijde výměna trenéra, tak všichni vědí, že je to zdvižený prst. To byla jedna věc, která nás nakopla. Přišel pan Hořava, který je výborný trenér a najednou se zdá, že se to začíná trochu obracet. I to dnešní vítězství je strašně důležité. Babrali jsme se dole v tabulce, sebevědomí nám chybělo. Teď jsme se chytli. Je to vidět v zápasech, ale je to o každodenní prací, kterou děláme.

V Třinci jste před dvěma týdny prohráli 1:2. Byla to dnes jiná Sparta?

Něco se změnilo. Přišel nový trenér, hráli jsme doma. To je taky rozdíl, protože vám pomáhají lidi. Zápasy s Třincem jsou vždy vyrovnané, je to boj na krev. Většinou se to klonilo k nim, dneska ale zaplaťpánbůh k nám.

Pohled trenéra Miloslava Hořavy "Myslím, že výsledky jsou lepší, než je předvedená hra. V tomto ohledu jsme samozřejmě spokojení. Ale je to i o tom, že na brankářském postu máme dva vynikající gólmany, což dělá opravdu hodně. Proti Třinci to byl ale hrozně těžký zápas, protože Třinec je skvělé mužstvo. Nechci říct, že jsme byli horší, ale Třinec byl lépe organizovaný a my jsme to trošku nahradili bojovností. V závěru se k nám přiklonilo štěstí."

Zdá se, že cestou k úspěchu je málo oslabení a rovněž vynikající obrana, protože pod Hořavou jste inkasovali jen tři góly ve čtyřech duelech.

Přesilovky jsou v zápasech ohromně důležité, takže se snažíme vyvarovat faulů, hlavně těch zbytečných. S tím jsme měli na začátku sezony problém. Ono vám moc nepomůže, když hrajete šest sedm oslabení za zápas. Někteří kluci nehrají, jiní moc. Tak se na to zaměřujeme. A s tím souvisel i ten počet inkasovaných gólů na začátku sezony. Mívali jsme hodně vyloučených, což byl náš problém. Teď to funguje.

Klíčové je tedy sebevědomí?