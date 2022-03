Parádní gesto! Český útočník pomohl malým hokejistům, Oceláři myslí i na děti uprchlíků z Ukrajiny

Třinec v sobotu vstoupil vítězně do play off a fanoušci mu za to nadšeně aplaudovali. Ve WERK Areně se tleskalo ale už během první přestávky, kdy prezident klubu Ján Moder na ledové ploše převzal výstroj pro mládež. Tu by měly využít také děti z rodin ukrajinských uprchlíků, které našly v Třinci dočasný azyl a pomalu se zapojují také do hokejové přípravy s třineckou mládeží.