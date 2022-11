Pardubice jako první loupily v Ostravě. Tohle nebolí, byla to velká show, mínil trenér poražených

Výsledkem bylo vyrovnání Bukartse na 4:4. „Nevypadalo to s námi dobře, ale nikdo na střídačce to nezabalil. Byl to souboj o čelo tabulky. Nechtěli jsme to vzdát," uvedl slovenský útočník, který tři ze svých čtyř letošních gólů vstřelil do pardubické branky.