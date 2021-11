První šanci zápasu obstarala čtvrtá hostující formace, konkrétně dorážející Anděl, proti kterému stihl včas vykopnout beton brankář Lukáš. Už ve 4. minutě ale Dynamo využilo první přesilovou hru, úspěšnou tečí Mikušova nahození poslal Pardubice do vedení Musil.

Dobrým zákrokem proti pokusu Rohlíka vzápětí odpověděl také Lukáš. Těsně po polovině hry se do přečíslení dvou proti jednomu dostali Kolouch s Burianem, jenže ke spokojenosti domácích fanoušků jej nevyužili. Do vedení se po druhé využité přesilové hře naopak dostaly Pardubice, puk za Lukášova záda usměrnil Camara, který tak gólově oslavil svůj návrat do sestavy.