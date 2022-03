GLOSA: Nesmějme se bláhovým řečem o zlatu. Malý jen ten, kdo má malý cíl

Těžko říct, jestli jsme si my žurnalisté anglické slůvko "our - náš" nějak špatně neinterpretovali, když vzešlo z úst Fina. Jenže on před námi seděl coby čerstvě zvolený kouč české hokejové reprezentace, a tak prostě slůvko "our" vztahujeme na nás Čechy. "Našim jediným cílem, který na mistrovství světa máme, je získat zlato," řekl při pátečním inauguračním projevu Kari Jalonen.