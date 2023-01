Pardubice zuří, cítí se být poškozovány rozhodčími: Celé to jde proti hokejové logice!

„Neradi se stavíme do role týmu, který si stěžuje na nevyváženost výkonů arbitrů, jenže 37 odehraných zápasů je dostatečný vzorek pro to, abychom měli dojem, že jsme poškozováni. Celé to jde proti hokejové logice. Jako kvalitní tým, který vévodí extralize, máme v kádru celou řadu technických hráčů, kteří jsou zároveň silní na puku. Všude ve světě je trend chránit hokejovost na úkor hrubé síly. U nás se to nedaří a doplácíme na to," stěžuje si sportovní ředitel východočeského klubu Dušan Salfický.