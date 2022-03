Pardubický Frodl velí k pokoře, karlovarský Koblasa doufá v obrat

Druhé poloviny zápasů, v nichž převzaly taktovku Vary a dokázaly pardubický celek i hodně do šancí, jsou podle něj ponaučením i pro pondělní pokračování série. „Každý si musí ve své hlavě přehrát, jestli něco nepodcenil. Je to ale play off, počítají se vítězné zápasy. Máme dvě výhry, což je pro nás skvělé," tvrdí Frodl.

V pondělí je na programu třetí zápas. Dynamo má mečbol a může sérii už v Chomutově ukončit. „Musíme být pokorní, protože s Energií byly všechny zápasy v této sezoně o gól. Kromě toho posledního, kdy jsme dali gól do prázdné. Nemůžeme si myslet, že tam přijedeme a vyhrajeme 6:0. Musíme začít jako v domácích zápasech a vydržet to," přibližuje brankář.

Obrat série na tři vítězství ze stavu 0:2 se v historii samostatné české extraligy podařilo jen čtyřikrát a karlovarský útočník Petr Koblasa to zažil před pěti lety ještě v dresu Chomutova také v předkole proti Mladé Boleslavi. „Otočit to určitě jde, nebyli jsme v Pardubicích úplně horší tým. Nic nevzdáváme," říká.

Karlovarští ale musí zase hrát v chomutovském azylu, protože KV Arenu využívá Asistenční centrum pro pomoc Ukrajině. „Už jsme tam zvládli Litvínov, tak proč ne Pardubice," naznačuje Koblasa. „Je to ale takové zvláštní v tom, že i když to máme kousek, tak to má člověk stejně jako venkovní zápas. Musí balit věci, přejíždět, budeme tam muset spát i na hotelu, takže to de facto nejde moc brát jako domácí prostředí," uvažuje Koblasa, přesto věří v podporou fanoušků. „Snad jich přijede zase dost, 60 kilometrů není zase tak daleko," tvrdí.