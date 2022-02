Pardubický kanonýr Camara dostal další trest, mstitel Holland ho ještě trumfl

Camara se provinil hned v úvodu v prvním startu po návratu po dvouzápasovém disciplinárním trestu za faul na sparťanského útočníka Vladimíra Sobotku, kterého se dopustil v duelu 48. kola v Praze v úterý 2. února. Za zákrok na Šika dostal od sudích Vladimíra Pešiny a Romana Mrkvy trest na pět minut a do konce utkání.

Nejlepší střelec Dynama musel vynechat zápasy s Litvínovem (6:5 v prodloužení) a ve Vítkovicích (1:4). Teď bude opět trenérovi Richardu Královi chybět v dnešním utkání v Třinci, v pátek doma ve východočeském derby proti Hradci Králové a příští týden v neděli v Karlových Varech. Do sestavy se může vrátit v úterý 22. února, kdy Pardubice hostí Liberec.

Roli mstitele na sebe vzal Rhett Holland. Kanadský obránce, který do Komety přišel právě z Pardubic... Ramenem do hlavy trefil mladíka Ondřeje Rohlíka a rozhodčí ho za nevybíravý zákrok z ledu vykázali. Také vyfasoval trest do konce utkání.