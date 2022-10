Pardubičtí poprvé v sezoně venku prohráli. Fauly nás stály zápas, lituje kouč extraligového lídra

Trochu nečekaně poslal po první pauze za stavu 2:1 pro Kometu do branky místo Frodla Willa. „Hodně jsme nad tím přemýšleli, ale ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Hned chytil Horkému tutovku, a i potom nás několikrát výtečnými zákroky podržel," tvrdil trenér.

Brňané už nastoupili i s uzdravenými Kundrátkem a Zaťovičem. Kouč Martin Pešout si vítězství nad lídrem extraligy považoval. „Pardubičtí měli skvělý pohyb, my jsme hrozili z brejků. Předvedli jsme asi nejlepší výkon v sezoně. Lepilo nám to v přesilovkách. Vedli jsme 3:1, ale poté jsme inkasovali dva smolné góly. V nastavení jsme ovšem byli ve skvělé divácké kulise šťastnější," radoval se z dvoubodového zisku.

Vítězný návrat do brněnské sestavy si užil obránce Tomáš Kundrátek, který po přestupu z Třince do Komety nastoupil za svůj nový klub dosud jen v premiérovém duelu nejvyšší soutěže proti Karlovým Varům, v němž si zlomil prst na ruce. „Zdravotně už jsem stoprocentně v pořádku, avšak není snadné se dostat zpátky do extraligového tempa. Proto jsem nestrávil tolik času na ledě jako obvykle. Byl jsem ale u vítězství nad vedoucím mužstvem tabulky, a tak to vyšlo naprosto super. Dva body bereme. A já věřím, že nedostatek herní praxe rychle doženu," přemítal.