Pátá Furchova nula. Když je šance začít play off doma, musíme ji chytit za pačesy, tvrdí brankář Komety

Brankář Komety Dominik Furch vychytal pátou nulu v sezoně. Z posledních pěti utkání navíc inkasoval jen dvakrát. „Tahle série patří v mojí kariéře k těm lepším. Je to zásluha zlepšené hry celého týmu v defenzívě. S tím jsem se svezl i já. Kluci si teď počínají v obraně hodně obětavě. Dobře to přede mnou čistí, a já to mám snazší," pochválil Furch s úsměvem parťáky v poli. Připustil, že se ho teď drží i štěstí. „V první třetině mně zvonilo břevno i tyčka," připomněl.

Svěřil se, že tabulku nejvyšší soutěže od doby, co si jeho mužstvo prošlo na přelomu roku vleklou herní i výsledkovou krizí, příliš nesleduje. „Samozřejmě ale tuším, jak na tom jsme. Na konci základní části soutěže je nyní pro nás každý zápas nesmírně důležitý. Chceme uhrát co nejvíc bodů. A pokud se naskýtá šance vstoupit do vyřazovacích bojů doma, byla by velká škoda nechytit ji za pačesy," přemítal.