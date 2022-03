Pech po vítězném gólu Motoru schytal direkt od Camary. Musí si sáhnout do svědomí, zlobí se Budějovičtí

Hosté na jihu vedli 2:1 a od vyrovnání série je dělilo jen 41 sekund, když Motor skóroval při power play. Další šok pro hosty přišel devět vteřin před koncem, neboť Lukáš Pech dokázal puk zpoza branky dostat odrazem od Frodlových zad do sítě Dynama.

Vzápětí autor vítězné branky čelil tvrdému ataku pardubického Camary, který sudí neposoudili jako faul, byť se zdálo, že kanadský útočník trefil budějovického nestora loktem. „Šli jsme si pro tu ránu navíc, abychom utkání převrátili na svou stranu," cenil si trenér Jaroslav Modrý. „Nemyslím, že se mělo vylučovat. Anthony šel ramenem do těla a tím, že je Pecháček nižší, tak mu asi trochu vzal hlavu," mínil pardubický kanonýr Robert Říčka.

Zjevně otřeseného Pecha, jenž ani nemohl prožít gólovou radost, museli z ledu zvedat spoluhráči s lékařem. Motor chystá podnět disciplinárce, aby zákrok prošetřila. „Camara si musí sáhnout do svědomí, jak hraje. Snaží se být za tvrďáka, ale nedrží ruce u těla. Ještě jsem neviděl, že by někoho trefil čistě," kroutil hlavou budějovický obránce Petr Šenkeřík.

Dynamo se nestihlo vzpamatovat. „Bohužel jsme po gólu na 2:2 zůstali opaření, Budějovice nás ještě zmáčkly a s velkým štěstím rozhodly. Ani sám Frodlík přesně neví, kudy mu to propadlo," tvrdil Říčka a litoval tyček, které zvonily za Hrachovinou po jeho střele i akcích Kousala. „Vytvoříme si mraky šancí a za celé utkání uděláme jen dvě chyby, jenže dostaneme tři góly," mrzelo kouče hostů Richarda Krále.

Pardubice přišly také o elitního útočníka Adama Musila pro nespecifikované zranění v dolní části těla. „Nesmíme se začít hroutit. Jak Motor vyhrál dvakrát doma, teď budeme chtít předvést totéž my," měl jasno Říčka. „Samozřejmě, že takový konec zápasu, v němž saháme po výhře, je docela rána pro tým, ale věřím, že se dokážeme oklepat. Máme dva dny na to, abychom se sebrali a jsem přesvědčen, že se vrátíme k pátému zápasu v pondělí do Budějovic," uvažoval Král.