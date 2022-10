Pech zachráncem Modrého. Nebylo jednoduché ustát, do čeho jsme se namočili, říkal kouč

Den před zápasem dalo vedení jihočeského klubu ultimátum, že pokud nebude zápas s Plzní vítězným, Modrého angažmá okamžitě končí. „Musel jsem to přijmout jako výzvu. Bytostně nerad prohrávám, a čekání na vítězný zápas se děsivě protahovalo," sdělil trenér.

„Nebylo jednoduché ustát, do čeho jsme se namočili. Celá ta situace i různé komentáře se promítly do určité svázanosti mužstva. Byli jsme dost pokleslí," řekl Modrý, jehož svěřenci inkasovali už ve třetí minutě, kdy jinak spolehlivě chytající brankář Strmeň zaváhal s rozehrávkou a pukem trefil jen Kodýtkovy brusle, od nichž se puk odrazil ke snadno skórujícímu Schleissovi.

Autor druhého budějovického gólu sice ještě není zdravotně fit, ale se sebezapřením nastoupil. „Šel jsem bojovat, abych pomohl v těžké krizi týmu. I když jsme tekli o dva góly, řekli jsme, že do toho musíme jít nadoraz, ale s klidnou hlavou a nebláznit tolik," říkal Valský.

„Nájezdy už byly hop nebo trop. Zachránil to Pecháček. Odvedl obrovskou práci pro tým, měl na něj velký vliv v kabině i na ledě. Když při absenci Gulyho dostal prozatímně céčko na dres, ještě to umocnilo jeho přirozenou rolí lídra," ocenil Pechův přínos i kouč.

Na střídačce byl hodně soustředěný, ale dával prostor i asistentu Davidu Čermákovi. „Snažil jsem se nejen mluvit, ale i hodně poslouchat. O ultimátu směrem k mé osobě mužstvo dobře vědělo a myslím, že ho to vyburcovalo, aby ukázalo svůj charakter," připustil Modrý.

Pro plzeňský tým byl jen bod ztrátou. „Do poloviny utkání to bylo z naší strany výborný výkon. Drželi jsme se v útočném pásmu, měli šance a vedli 2:0. Úplně zbytečným faulem jsme ale vrátili Motor do hry. Hodně nás mrzí, co jsme všechno neproměnili. V prodloužení jsme nevyužili přečíslení tři na jednoho. Nájezdy jsme opět nezvládli," říkal trenér hostů Petr Kořínek.