O překvapení z Olomouce, zářící Kometě, chytrých nákupech Vítkovic i poloprázdné sklenici z Liberce

V tabulce je sice "schovaná" na šestém místě, jenže dva odložené zápasy oproti konkurenci ukazují, že Olomouc prožívá báječný vstup do sezony. Neublížil jí návrat Davida Krejčího do NHL, naopak jako by se další hráči od něj leccos přiučili a teď sami ukazovali. "Mladí spoluhráči ho mohli pozorovat a určitě od něj spoustu poznatků okoukali. V útoku to s ním šlo jednodušeji, teď musíme ofenzivní úkoly rozložit mezi víc hráčů, ale zatím to klape," řekl o Krejčím a své olomoucké partě brankář Branislav Konrád.