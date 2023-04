Po jednozápasovém trestu se vrátil do sestavy Východočechů ofenzivní tahoun Sedlák a hned v úvodní dvacetiminutovce o sobě dal pořádně vědět. Už po 62 sekundách poslali sudí oba celky do čtyř a Pardubičtí začali mít postupně čím dál více navrch. V 6. minutě byl blízko úvodní trefě Kousal, jeho rána však skončila na brankové konstrukci za gólmanem Kacetlem.

Na konci deváté minuty už Radil dostal z dorážky puk do branky, jenže Kousal během jeho zakončení zalehl Kacetla, Třinečtí sáhli k trenérské výzvě a byli úspěšní. O chvilku později se však provinil Voženílek a zpátky do hry ho poslal velmi rychle Sedlák, když zakončil dorážkou ze vzduchu po Košťálkově ráně. Úspěšný střelec pak vzal na sebe v 17. minutě koncovku přečíslení dvou na jednoho s Ciencialou a přesnou ranou zvýšil. Strážce domácí branky Willa pak prověřil Růžička.

Lukáš Sedlák dokázal trefit kotouč ze vzduchu do odkryté branky a střílí první gól semifinálové série! 🔥👀 #PCETRI pic.twitter.com/6NVk9AJ3yk

Před polovinou zápasu už to byli ale hosté, kdo dosáhl změny skóre. Smith pálil od modré čáry, na brankovišti pracující Nestrašil se dostal k dorážce a bekhendem uklidil puk bez potíží do odkryté branky.

V úvodních minutách třetí části se dostal k zakončení z prostoru mezi kruhy Vondráček, ale Kacetl ho vychytal. Zahanbit se nenechal ani Will, který v následné přesilovce hostů sebral takřka jistý gól Nestrašilovi při jeho zakončení do odkryté branky. Početní výhodu si pak zahráli i Pardubičtí, přes dobré rány Ciencialy a Říčky však rovněž bez efektu. Na začátku 53. minuty se však Třinečtí postarali znovu o zápletku, když už po 13 sekundách z Kousalova trestu využil Nestrašilovu nabídku do prázdné branky zakončující Marcinko.