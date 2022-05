Plekanec vrací úder Jágrovi: Teď jsi s miminkem na řadě ty

„Jen tobě jsem chtěl, Pleky, napsat, že jsi mi dal dva sliby. Ten první byl, že zařídíš a pohlídáš, aby porod proběhl až po naší baráži o udržení extraligy. To jsi splnil," napsal Jágr ve svém příspěvku na sítích. „Druhý slib byl, že pokud se zachráníme a narodí se syn, bude se jmenovat Jaromír. To jsi nesplnil," rýpl si do Plekance v legraci 50letý útočník.