Plzeň i Liberec rozhodující utkání umí. Máme zkušenosti z minulého roku, říká Šír

Takových duelů zažili Plzeňští za posledních dvacet let 10, Liberec 8. A Západočeši si v nich drží výtečnou bilanci. Z posledních deseti sérií, které dospěli do pátého zápasu v případě předkola či sedmého v play off, jich vyhráli hned osm!

„Právě z minulého roku máme zkušenosti na to, abychom to zvládli. Věřím, že to doma úspěšně zakončíme. Víme, co máme hrát a co od nich čekat," pověděl pro klubový web liberecký útočník Jan Šír. Kdo se bude radovat tentokrát? Zápas začíná v 19 hodin a pokud se nerozhodne během šedesáti minut, hraje se prodloužení do rozhodnutí.