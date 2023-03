Plzeň čekala 45 přesilovek na gól. Bude se spát hezky, jestli vůbec usnu, směje se střelec Pour

Přesilovku pět na tři proměnila Plzeň už ve třetím utkání, to však Pourova dorážka na výhru nestačila. V klasické početní výhodě se Západočeši pořádně trápí už od utkání 45. kola základní části, kdy se prosadili naposledy. Bylo to právě proti Bílým Tygrům.

Plzeň má ovšem i tak nad čím přemýšlet, protože bez kvalitních přesilovek nemůže v play off dojít daleko. „Trápí nás. Trénujeme je, malujeme si je. Chceme dostat puk na bránu. Je to i otázka štěstí, Liberec výborně blokuje. Takže je těžké se prosazovat, ale jsme rádi, že jsme konečně početní výhodu využili," hodnotil trenér Škody Petr Kořínek.

Jinak ovšem svěřence chválil. „Bylo tam nasazení i bojovnost. Správný zápas play off. Kluci to odmakali. A teď to bude padesát na padesát. My se nikdy nevzdáme," usmál se kouč.