Kladno se v úvodu ubránilo při Pytlíkově trestu, který zkrátil o 38 sekund Dzierkalsův faul a v čase 3:04 při hře čtyř proti čtyřem se Rytíři ujali vedení. Melka překonal v úniku Svobodu blafákem do bekhendu a ozdobil gólem svůj 200. zápas v extralize.

Ve 23. minutě mohl vrátit Rytířům vedení explzeňský Indrák, ale v úniku po blafáku do bekhendu minul branku. Potom se Plzeň neprosadila ani při Zikmundově vyloučení, ale ve 29. minutě se dočkala vedení. Dotchin ztratil puk v souboji s Mertlem a Dzierkals se z pozice mezi kruhy trefil o levou tyč. Zvýšit mohl Suchý, který se ocitl před Bowem, ale kladenský gólman zasáhl.

Kladno se tlačilo za vyrovnáním. Po Jágrově přihrávce se dostal do další šance Indrák, jehož ale fauloval Mertl. Oslabení Indiáni zvládli. Ve 37. minutě už smazal ztrátu Zikmund, který vybruslil z pravého rohu a střelou do protější tyči překonal Svobodu. Otočit stav mohl v závěru druhé části z dorážky Plekanec, ale neuspěl. Vzápětí se dostal před Bowa Mertl a forhendovým blafákem o pravou tyč opět poslal Plzeň do vedení.