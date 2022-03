Ml. Boleslav

Ve 32. minutě scházely Mladoboleslavským znovu jen centimetry k vyrovnávací trefě: zblízka tečující Najman orazítkoval pro změnu horní tyčku. O chvilku později se provinil proti pravidlům Mertl, jenž se vrátil do sestavy Západočechů po disciplinárním trestu, hosté však těžké chvilky přestáli bez úhony. Ve 36. minutě divákům zatrnulo, když se tlačil do koncovky Kantner, tvrdě narazil do zadního hrazení a zůstal ležet na ledě, ale po chvilce odjel sám na střídačku.