Po divných časech vyhlíží v Liberci restart. Snad zase získám radost z hokeje, přeje si Frolík

Proč jste si pro návrat domů vybral Liberec?

Minulý rok jsem byl ve Švýcarsku, s Lausanne jsme se však na pokračování nedomluvili. Zvažoval jsem ještě něco v Evropě, ale rozhodl jsem se, že už asi nastal čas, abych zkusil něco doma. A jelikož budu bydlet v Praze, snažil jsem se najít něco v jejím okolí, protože to vypadá, že budu dojíždět. Liberec byl první volba, slyšel jsem na něj jen samou chválu. Jsem rád, že jsme se domluvili a teď už zbývá jen podávat výkony na ledě.

Nebude dojíždění únavné?

Samozřejmě jde o překážku, které se trochu obávám, ale domluvil jsem se, že tady budu mít k dispozici přespání na hotelu. Myslím, že hlavně před zápasy to budu hodně využívat a nebudu dojíždět každý den tam a zpátky.

V blízkosti Prahy je i Kladno, kde jste s hokejem začínal. Lanařil vás i Jaromír Jágr?

Ze začátku jsme se trochu oťukávali. I z mé strany nějaký zájem byl, chtěl bych si zahrát za Kladno, ale potom jsme se nedomluvili a bylo to docela rychlý. Pustil jsem to z hlavy. Jsem rád, že můžu být v Liberci.

V jeho kádru jste aktuálně čtvrtým nejstarším hráčem. Už jste si zvykl?

Je to divný. (usměje se) Většinou jsem by v kariéře za toho mladého a teď se to bohužel přehouplo. Čas se nezastaví. Kluci v kabině vypadají hodně mladě. Budu se snažit jim jít příkladem předat zkušenosti, co jsem za kariéru posbíral. Nejsem na velké proslovy v kabině, spíš se to snažím dokazovat prací na ledě i mimo něj.

Jako vítěz Stanley Cupu se stáváte jednou z největších hvězd extraligy. Čekáte zvýšený tlak?

Nějaká velká očekávání nemám. Moc jsem toho poslední dva roky neodehrál, byly pro mě opravdu zvláštní. Snažím se teď makat a dát všechno do tréninků. Letní přípravu jsem měl dobrou. Byl jsem v Čechách a dva měsíce trénoval na suchu a snažil se na sezonu připravit. V extralize jsem dlouho nehrál, naposledy v roce 2013 ve výluce, takže nevím, co od toho vlastně očekávat. Budu se soustředit na sebe, abych byl co nejlépe připravený a doufám, že týmu pomůžu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc)

Měl jste v posledních dvou letech z hokeje vůbec radost?

Moc ne. Rok zpátky v Montrealu jsem skoro vůbec nehrál, ani jsem moc nepochopil, proč mě tam vůbec podepsali, když jsem nedostal vůbec žádnou šanci a jen jsem tam celou sezonu seděl. Trochu mi to vlastně skončilo kariéru v NHL. Musel jsem se vrátit do Evropy a minulý rok byl taky hodně zvláštní. Zkoušel jsem v St. Louis tray-out kontrakt. Ten mi nevyšel a přišel jsem do sezony pozdě. Naskočil jsem už do rozjetého vlaku, navíc trošku bojoval i s velkým hřištěm a asi nepodával výkony, jaké ode mě vedení očekávalo. Odehrál jsme asi 25 zápasů, furt byly nějaký přestávky. Na olympiádě jsem seděl skoro měsíc... Vlastně jsem se do sezony a zápasového rytmu nemohl vůbec dostat. Doufám, že teď s týmem odjedu celou přípravu ve zdraví, abych se pořádně připravil a radost z hokeje zase získal.

Liberec je teď jasný, ale co další plány? Je vám teprve 34 let, do hokejového důchodu daleko.

Nějaké velké plány už moc nemám. V extralize jsem dlouho nehrál a moc nevím, co od toho očekávat. Snažím se soustředit na sebe, abych byl připravený a uvidíme, kam mě to zavane. Samozřejmě když budu zdravý, chtěl bych ještě chvíli hrát. Ale taky to nemusí vyjít a může to být konečná. V hlavě jsem to už měl i minulý rok. Ale jsem zdravý a chci hrát, dokud mě bude hokej bavit. Doufám, že teď se to trochu otočí.

NHL je už definitivně uzavřená kapitola?

Asi jo. Mám v Americe agenta a ten mě tak nějak lehce lákal, že by mi sehnal ještě nějaký tray-out, něco na zkoušku. Ale po mé minulé sezoně jsem to už tak nějak uzavřel. I kdybych to udělal, musel bych zase bojovat o místo, měl pozici třeba někde až ve čtvrtý lajně, hrál jen pár minut, což jsem už nechtěl absolvovat. Rozhodl jsem se, že si chci zase zahrát hokej a mít roli alespoň ze začátku trochu větší. Uvidíme, jak to dopadne.

Vás nový spoluhráč Petr Kváča čeká v příští sezoně i díky přílivu hvězd z KHL jinou extraligu. Jak tohle vnímáte?

Je pravda, že extraliga se asi hodně posílila. Hlavně bohatší kluby si teď hodně polepšily. Asi extraliga půjde nahoru. Myslím, že to bude jedna z nejlepších soutěží v Evropě. Těším se.

A co na zápasy proti Davidu Krejčímu, kdyby zůstal v Olomouci?