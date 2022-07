Velká posila pro Liberec! Bílé Tygry posílí Michael Frolík

„V Michaelovi získáváme výraznou posilu do útoku. Je to výborný bruslař a pracovitý hráč, který dokáže nejen zakončit, ale i připravit akci svým spoluhráčům," uvedl kouč a sportovní ředitel Liberce Patrik Augusta, který se zájmem o zvučnou posilu do útoku netajil. Zájem o něj měly i další extraligové kluby, úspěšní nakonec byli Bílí Tygři.