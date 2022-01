Po první třetině jsme už byli v autobuse, popsal Mikúš šílený start Varů ve Vítkovicích

„Čekali jsme těžké utkání, ale že si ho uděláme takhle těžké, to by mě ve snu nenapadlo," reagoval asistent trenéra Tomáš Mariška. „Po první třetině, ve které jsme podali opravdu velmi špatný výkon, jsme se báli, že tu schytáme nějaký debakl. Doufám, že už tohle nezažiju, protože stát na střídačce a dívat se, jak nám tam padá gól po téměř každém útoku, nebylo příjemné. Největší pozitivum je, že jsme se do utkání dokázali vrátit a pořád věřili, že s tím něco můžeme udělat," popisoval Mariška.

Výprask z Vítkovic by si Západočeši neodváželi poprvé. Na konci základní části sezony 2019/2020 přijely Karlovy Vary do Ostravy s hodně mladým výběrem a schytaly porážku 2:8. „Po první třetině jsem si přesně na tohle utkání vzpomněl," svěřoval se obránce Mikyska. Společně s ním si toto utkání s aktuálního kádru pamatovali už jen kapitán Tomáš Vondráček a Martin Osmík.

„Začátek se nám vůbec nepodařil, ale nechtěli jsme to zavírat, aby to nevypadalo, že se snad bojíme, nebo co. Řekli jsme si, že budeme prostě bojovat, abychom se nachystali na pátek, kdy hrajeme s Brnem," řekl odchovanec brněnského hokeje, který se prvního gólu dočkal až ve 125 extraligovém utkání. „Konečně! Bylo to opravdu dlouhé čekání," pousmál se Mikyska.