Podepíšeš znovu a znovu, pak přeskočíš Jágra. Útočníkovi radila s prodloužením smlouvy žena

Pech dlouhých osm let válel v pražské Spartě, jenže v dubnu 2021 šokovala zpráva, že v klubu z hlavního města dohrál. Místo toho se dohodl na tříleté smlouvě s Motorem České Budějovice. „Sparta mi nabídla smlouvu na rok, ale já chtěl mít jistotu, nechtěl jsem v osmatřiceti hledat zase angažmá, takže to byl důvod, proč jsem šel do Motoru," prozradil útočník, proč dal vale Pražanům.

Zdůraznil, že ohledně změny klubů je spíše konzervativní. „Nejsem ten, kdo mění tým každý rok, či dva. Byl jsem vždy v klubech dlouhodobě a budoval si tam pozici," řekl útočník. A teď se za dobré výkony dočkal i odměny s níž úplně nepočítal. „Samo vedení přišlo s tím, jestli bych měl zájem prodloužit o rok. Přišel sám Petr Sailer a ptal se, co na to říkám," uvedl zkušený útočník.

Hokejový pořad Příklep s útočníkem s Lukášem PechemVideo : Sport.cz

Na první dobrou odpověděl, že nemá s protažením působení v Motoru problém, jen vše potřeboval prodebatovat s manželkou i ohledně zdravotní situace v rodině útočníka. „Domluvili jsme se, že to podepíšeme. Kdybych náhodou musel být doma a starat se o děti, a bylo by třeba pomoci manželce, tak bychom tu smlouvu zrušili, to není problém. Jsem rád, že s tím vším přišel klub sám. Je to ocenění mojí práce, že mi ještě věří, když mi je tolik."

Průvan v kabině Motoru. Které posily by měly být oznámeny? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Hokejový redaktor Jan Škvor ze Sport.cz odmítá narážky na věk. „O jakém věku je tu řeč. Máš deset let od toho, abys chytil hráče, co je v extralize nejstarší," mířil připomínkou směrem k hrajícímu majiteli kladenských Rytířů Jaromíru Jágrovi. „Lukáš by byl blázen, kdyby po takové sezoně i jen uvažoval o tom, že by skončil," dodal novinář.