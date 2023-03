PŘÍKLEP: Arogance rozhodčích. Jsou vládci hry, ale nesmějí hráčům sprostě nadávat, tvrdí Pech

Vypjaté boje o body v základní části často rozproudí emoce, a co teprve v play off, kdy se hraje o mistrovský titul. Tam se rozhoduje o tom, zda bude sezona úspěšná. Možná i proto se nejde pro nějaké ostřejší slůvko daleko. „Občas si takhle ulevím. Přijedu za nimi a normálně se na něco zeptám, občas se zasmějeme," tvrdí Pech.

Moderátor pořadu Příklep Honza Homolka oponuje, že je v téhle disciplíně velmi aktivní. Útočník Motoru nakonec přitaká. „Jezdím tam docela často. Je to moje slabina, odreaguji se tím od hry. Že bych ale hlavnímu nadával, že je k nebo č, to ne. Ale povídám si s nimi hodně," přesvědčuje Pech.

Občas prý narážkám čelí i doma, kde si děti všimnou, že se tatínek baví s rozhodčím. „Taky mi to předhazovali," směje se. „Tak jim na to říkám, že si jen tak povídáme," dodává útočník s tím, že nemá problém prohodit pár slov s kýmkoliv z arbitrů.

Měly by častěji rozhodovat v play off nájezdy? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Jednu výtku jim ale na dálku posílá. „Co mi vadí, to je někdy arogance rozhodčích. To mě letos dost mrzelo. Spoluhráč se na něco zeptal a on ho poslal sprostě někam, vynadal mu. Měl by mít měřítko mluvy," tvrdí zkušený hokejista.

Dobře si přitom uvědomuje, že pod tlakem jsou na ledě nejen hráči, ale i sudí. „Jestli se jim něco nelíbí, může dát dvě minuty. Ale aby se s ním hádal, to by neměl. Má říct, nejezdi sem, příště už to budu dvě minuty, oslabíš tým. Arogance z jejich strany mi vadí. Rozhodčí jsou vládci hry, ale mělo by to mít kulturu," doplňuje.