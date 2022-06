Pokračování Muellera v Kometě? Padesát na padesát, tvrdí Zábranský, který chystá vstup do komunální politiky

Podle něj je potřeba podporu sportu v Brně jednoznačně navýšit a přiblížit ji podpoře kultury. „Jsem připravený se na těchto změnách podílet. Rád bych Brnu vrátil to, co jsem se nejen ve sportovním světě naučil," tvrdí Zábranský. Odmítá, že by se případným zvolením do městského zastupitelstva octl ve střetu zájmu. „Pokud by se řešilo něco, co by se týkalo vyloženě Komety, odhlásil bych se pochopitelně z hlasování pro podjatost," má jasno.