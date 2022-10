Poprvé proti "své" Plzni. Mám to za sebou, ale ještě mě čeká zápas tam, svěřoval se Jeřábek

„Těšil jsem se, ale trochu nervózní jsem byl. Bylo to speciální utkání, určitě. Jsem rád, že tu domácí premiéru mám za sebou. Ještě mě bude čekat ta v Plzni," usmíval se 31letý obránce, jenž k výhře Ocelářů 3:2 pomohl dvěma gólovými nahrávkami.

Rozhodla druhá třetina a v ní vaše dva góly v přesilovce?

Asi jo. Bylo to extrémně těžké utkání. Kluci mají bruslivý tým, fyzický. A v úvodu to bylo vidět. Nevím, jestli jsme měli trošku těžké nohy, ale byli jsme horší. A jsme moc rádi, že jsme to překlopili na naši stranu, protože ten závěr jsme si zbytečně zkomplikovali.

Vyšly vám přesilovky, je to známka toho, že tým se po neúspěšném startu rozjíždí?

Doufám. Hlavně nejen přesilovky vyšly. Každý začal být na svém postu zodpovědný a začali jsme dělat ty maličkosti, které bylo potřeba. Ty jednoduché věci, které pak v součtu dělají vítězství. Zdá se, že jsme to nastartovali a doufám, že v tom budeme pokračovat.

V součtu s utkáním Ligy mistrů proti Davosu máte tři domácí výhry v řadě, v neděli vás čeká další domácí utkání proti Spartě. Pomáhá domácí prostředí k tomu se nastartovat?

My jsme to našim divákům dlužili. Začátek sezony jsme neměli dobrý. Víme, že lidi jsou tady nároční a je fajn jim dopřát několik vítězství. V neděli to ale bude zase hodně těžké. Je to repríza finále a bude to asi trochu jiné než dnes. Nicméně budeme chtít na výhru proti Plzni navázat.

Brankář Marek Mazanec na konci utkání zkusil střelu do prázdné branky. Všiml jste si?

Docela se s tou střelou, která šla přes celé hřiště, pral, že? (smích). Ne, dělám si srandu. Zkoušel to dobře. A uvidíme, třeba se mu to jednou povede.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Jakub Jeřábek v zápase proti PlzniFoto : Vladimír Pryček, ČTK

Vypsal jste proti Plzni prémii za výhru. Oč šlo?

Pokaždé někdo z kluků vypisuje odměnu. A u mě to dnes bylo automatické, a ještě speciální odměna k tomu. Tím, že to fakt byl můj první zápas proti Plzni, tak jsem tu částku ještě navýšil. Těšil jsme se na to a počítal s tím.

Psal jste si s někým z Plzně, hecoval se?

Ne. Akorát jsme si zavolali s kustodem, s Petrem Šulanem, ale jinak ne. Chtěli jsme se soustředit sami na sebe.

Ten zápas v Plzni bude asi ještě trochu jiný, ne?

Možná jo, možná ne. Uvidíme.

Jak se osobně cítíte po rozjezdu, který týmu nevyšel?

Já se cítím výborně, ale je to i díky spoluhráčům v kabině. Je tady hodně zkušený tým, abychom si k tomu něco řekli a zlepšili se. Což se doufám stane a budeme zlepšovat i dál.

Pomohl vám i gól proti Davosu?

Jo, byl povzbuzující. Nejsem tady úplně od toho, abych střílel góly, ale potěší. Důležitá je práce vzadu a pomoc přihrávkou nebo podpořením útoku dopředu. To je primární věc, na které jsem se snažil dělat.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Martin Marinčin z Třince, Samuel Bitten a Martin Lang z Plzně.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Jako proti Plzni, kde jste k výhře pomohl dvěma asistencemi?

Tak jako gól potěší i nahrávka. Gól na 1:1 byl důležitý, vrátil nás do zápasu a nemuseli jsme dlouho dotahovat. Svým způsobem nás to uklidnilo.

Většinou hrajete v obraně s Karlisem Čukstem, jak se domlouváte? Anglicky nebo jste oprášil ruštinu?