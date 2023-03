Pospíšil to bude mít s námi těžké, vzkazuje parťákovi ze slovenské reprezentace Jánošík

„Je to play off. Bez ohledu na výsledek se hraje až do konce. Potřebovali jsme si soupeře trochu připravit na druhý zápas," tvrdil obránce Bruslařů Adam Jánošík. S Pospíšilem nastupují společně ve slovenské reprezentaci. „Kristián je výborný hráč, ale poněkud výbušný. Když hrajeme proti sobě, nic si nedarujeme. Bude to mít s námi v této sérii ještě těžké," usmál se.

Má za to, že úvodní zápas předkola byl herně vyrovnaný. „Jenže my jsme si první gól dali v podstatě sami. A poté ho rozhodly dvě využité přesilovky Brna. Závěr potom Kometa zvládla dobře. Vyhazovala puky a kouskovala hru. Dovolím si ovšem tvrdit, že jsme nebyli horší. Brňané nás musí porazit ještě dvakrát. Jsem přesvědčený, že se jim to nepovede. Čtvrteční duel musíme urvat pro sebe my," předsevzal si Jánošík.

Trenér Mladé Boleslavi Jiří Kalous si pochvaloval vysokou úroveň prvního utkání. „Mělo grády, byla v něm spousta soubojů. Moji hráči se vydali na maximum. Sice jsme prohráli, ale rozhodně jsme nepodali špatný výkon. Klíčové byly dvě trefy Brňanů v početní převaze, což je jejich velká zbraň. Když se toho příště vyvarujeme, máme podle mého názoru velkou šanci otočit sérii v náš prospěch," domnívá se.

Foto: Václav Šálek, ČTK Tomáš Kundrátek z Brna se raduje z gólu.Foto : Václav Šálek, ČTK

Odmítl, že by mladoboleslavští hokejisté v závěru už nemysleli příliš na to, jak si vynutit aspoň prodloužení, a snažili se spíš protihráče rozhodit. „Samozřejmě že jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale emoce pracovaly. Kluci utkání intenzivně prožívali. Z ničeho neuhnuli, což vyústilo v několik osobních střetů. Ale nestalo se nic, co by překročilo únosnou mez," byl si Kalous jistý.