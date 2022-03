Potvrzeno. Trenér Moták končí na střídačce Olomouce

Moták svůj možný odchod naznačil po skončení sezony. "Klukům jsem po zápase řekl, že je čest je trénovat. Můj poslední zápas na olomoucké střídačce? Je to možné," uvedl Moták před týdnem po prohře Olomouce v rozhodujícím pátém utkání předkola play off na ledě Vítkovic.

Ostravský rodák přišel do Olomouce v roce 2017 ze Sparty, nejprve byl asistentem Zdeňka Venery, poté utvořil trenérskou dvojici s Tomajkem. Hanáci při jeho angažmá vždy postoupili do play off, třikrát do čtvrtfinále, letos skončili v předkole.