Pozitivní bilance dodá klukům trochu sebevědomí, věří hradecký kouč Svoboda

"Víme, že jsme je v sezoně dokázali třikrát porazit a bilance není 0:4. Určitě to klukům pomůže a dodá trochu sebevědomí. Na druhou stranu play off je jiná soutěž," řekl Svoboda v nahrávce pro média. "Z pohledu základní části jsou Vítkovice mírným favoritem, ale my jsme pro ně rovnocenným soupeřem a budeme to chtít dokázat i na ladě," podotkl.