O ostudě, kterou nelze ospravedlnit, Muellerově nenahraditelnosti i o důvodech krachu Sparty

O postupu Vítkovic rozhodl třemi vítěznými góly americký útočník Peter Mueller, který minulé čtyři sezony oblékal právě dres Komety. „Že se na něj v Brně pískalo, tomu rozumím a ještě se to dá pochopit. Ale rasistické urážky Dominika Lakatoše nelze ospravedlnit ničím. Ani tím, že je celkem provokativní hráč," míní Kézr.

„Ačkoliv Dominik Lakatoš v sérii nebodoval, pořád je nepříjemným soupeřem a znechutil se fanouškům Brna. Ale tohle je naprosto za hranou, na stadiony to nepatří a mělo by se proti tomu něco dělat," podotýká redaktor Vybíral.

Jenže k incidentu se vyjádřil pouze vítkovický trenér Miloš Holaň. „Rasistické urážky mě mrzí. To bylo přes čáru a mělo by to být na našich stadionech trestáno," říkal kouč. Kometa i Asociace profesionálních klubů, která řídí nejvyšší soutěž, mlčí. „Očekával bych aspoň omluvnou reakci Brna, a hlavně zásah vedení extraligy. Jestli tohle budeme přecházet, zaděláváme si na daleko větší problém," poznamenává šéfredaktor Sport.cz. V průběhu středy se záležitostí nakonec začala zabývat disciplinární komise.