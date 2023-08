Předčasný konec. Útočník Thorell končí angažmá ve Spartě

Thorell po příchodu do Sparty patřil mezi klíčové a nejproduktivnější hráče týmu. V základní části nasbíral ve 49 zápasech 52 bodů, dalších deset přidal v 16 utkáních play off. Minulý extraligový ročník se mu ale nevydařil. Ve 42 zápasech vstřelil osm branek a přidal 15 asistencí, v play off nebodoval.