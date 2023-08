Krejčí potvrdil zájem hrát na MS! Ve hře jsou čtyři týmy z extraligy, legenda Bostonu chce hlavně hrát play off

„Odešel jsem z NHL, protože moje tělo už nezvládne celou sezonu. Musel bych podstoupit další operace a to už v mém věku nechci. Ale příští rok je mistrovství světa v Praze. Já doma nikdy nehrál a je to něco, co mám v hlavě. Ovšem teď chci být tady (v Americe) s rodinou, chci tady slavit Vánoce. Po nich bych si pár měsíců zahrál v Evropě, ale celou sezonu rozhodně nedám," řekl 37letý útočník v rozhovoru pro sportsnet.ca.

V jaké lize a za jaký tým by nastoupil, zatím neřekl. Reálnou možností je tuzemská extraliga a Olomouc, případně Pardubice, Třinec či Sparta...

„Olomouc je samozřejmě ve hře, ale potřebuju to brát tak, že se musím podívat na tabulku, jak to tam vypadá, kdo bude hrát nahoře. Jak na tom bude Olomouc, nebo jestli se rozhodnu pro nějaký tým, kde jsem už v minulosti působil, jestli by měli zájem. Pak jsou samozřejmě jiné týmy z dalších evropských lig. To je na agentovi. Jakmile se rozhodnu, dejme tomu kolem Vánoc, v prosinci, tak můj agent bude mít něco na práci. Uvidíme," citovala Krejčího pro změnu česká verze stránek nhl.com.

Právě postavení v tabulce a ambice týmu budou pro Krejčího klíčové. „Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze a k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play off, zvlášť když budu před tím půl sezony stát. Já jsem takový hráč, že když už se vrátím, chci vyhrávat, chci hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budeme rozhodovat. Pokud Olomouc bude v top 3, tak o tom žádná," řekl Krejčí, jenž s reprezentací získal na MS dva bronzy.