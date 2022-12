Předčasný Mikuláš nadělil body probranému Hradci. Budeme ho brát na zimák furt, směje se Pavlík

Mountfield herně dominoval, ale dlouho to vypadalo, že znovu doplatí na střeleckou impotenci. Ve druhé části ho však vysvobodila trefa Lukáše Cingela z mezikruží. „Pak už jsme věděli, že blokováním střel, bojovností a bruslením urveme body. Byli jsme prostě nastaveni na výhru," mínil Pavlík.

Předčasný Mikuláš, jenž nechyběl na stadionu, tak nadělil Mountfieldu tři body. „Klidně ho budeme brát na zimák každý den, když to pomůže," vtipkoval Pavlík a vychutnával si oslavy domácích fanoušků. „Derby je hokejový svátek, z výhry se tu žije ještě několik dní. A my se taky budeme snažit toho využít a nastartovat vítěznou šňůru," říkal 30letý bek.

„Problém byl podle mě v obraně. Už minulé zápasy to nebylo ono, teď jsme soupeře pustili do ještě víc brejků. Mountfield nás trestal a zaslouženě vyhrál," hodnotil útočník Tomáš Zohorna, který vyšel bodově naprázdno po sedmi duelech.

Hosté navíc dohrávali utkání bez klíčového beka Jana Košťálka, kterého namáčkl na mantinel Jank. Nic vážného by mu však být nemělo. „Dostal čistý hit, ale hlavou narazil do plexiskla a byl otřesen," vysvětlil trenér Radim Rulík. Ten výkon svého mužstva hodnotil také dost kriticky. „Soupeř byl lepší, skvěle bruslil a k ničemu nás nepustil," říkal kouč.

Pardubice určitě nemusí panikařit, stále mají velký třináctibodový náskok na pátou Plzeň, ale zamyslet by se určitě měly. „Sice máme nahráno, ale do smíchu mi není. Taková porážka mě štve," komentoval brankář Roman Will.