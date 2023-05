Předělejte baráž, prosí Zlín. Nerovné podmínky, hrálo patnáct zraněných, tvrdí kouč

Pakliže se zlínským hokejistům povede i v příští sezoně Chance ligu vyhrát, znovu je bude čekat baráž. Formát soutěží se totiž minimálně pro nadcházející ročník měnit nebude. „Měl by se nad tím někdo zamyslet a předělat to. Těch modelů od 90. let byla spousta. Nikdy se ale nedopídíme názoru, co je nejspravedlivější. Minimálně na rok ale systém zůstává stejný a my se na to musíme se na to lépe připravit," říká zlínský kouč, jenž do kádru přivedl i několik nových tváří. Například Martina Nováka či Nicolase Werbika.