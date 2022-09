Prvních deset minut, to byla tragédie. Po druhém gólu jsme už byli na koni, tvrdí Orsava

Prvních deset minut, to byla od nás tragédie. Můžeme děkovat jen Braňovi Konrádovi, že zavřel bránu a neinkasovali jsme. Naštěstí jsme pak dali šťastný gól a otočilo se to. Zřejmě byli zlomení, že z tlaku nic nevytěžili. Když jsme se pak trefili podruhé, byli jsme na koni.

Jak jsem říkal. Je to první dějství srazilo, nás nakoplo. Začínat takto další zápasy však nemůžeme. Kdybychom prohrávali 0:3 nebo 0:4, nikdo by se nedivil.

Nepamatuji si takový zápas, kdy by nás tak výrazně přehrávali půlku první třetiny a my pak vyhráli, s nikým. Na to, jaký byl průběh, se už ale nikdo nebude ptát. Tři body zůstaly tady, a to je pro nás důležité.