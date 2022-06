Radil po sedmi letech znovu oblékne pardubický dres: Nejsem týpek, který hraje sám na sebe

Vrací se do extraligy hodně jiný hráč než ten mířící po sezoně 2014/15 do Spartaku Moskva?

Určitě jsem vyzrálejší. Mám toho už dost odehráno, klub mě teď vzal do nějaké role, kterou ale musím předvést na ledě. Zatím se zdá, že bychom mohli být docela silní. To je ale pouze dojem, který nikdy nenahradí vnitřní pocit získaný až ze hry. Prakticky všechny kluky v kabině dobře znám, tak snad utvoříme silný týmový duch a každý se podřídí systému i cíli, protože Pardubice chtějí patřit na špičku tabulky.

Poslechněte si obsáhlý rozhovor s jednatřicetiletým útočníkem, který se do Dynama vrací po sedmi letech, během kterých zvládl naskočit i do padesáti utkání v NHL. Ráďo, vítej zpátky doma🔴⚪️

To je zajímavá otázka. Moc jsem nad tím nepřemýšlel, ale rozhodně jsem připraven přizpůsobit se týmu. Nejsem týpek, který hraje sám na sebe. Pod trenérem Rulíkem jsem nikdy nepůsobil i tady si s hodnocením počkám na vlastní zkušenost

Docela jo, ale při všech okolnostech byl přestup do Pardubic nejrozumnější volbou z osobního i hokejového hlediska. Moc se těším na fanoušky. Změnilo se toho dost, včetně majitelů, ale tradiční pardubickou tvář drží vedle diváků třeba i kustodi. Nazval bych to jako příjemný návrat do známého prostředí s některými novými prvky.