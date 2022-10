Rána pro Dynamo! Nemocný Hyka může být až čtvrt roku mimo

Účastník letošních zimních olympijských her v Pekingu zamířil do Pardubic po třech sezonách strávených v Čeljabinsku v KHL a start do sezony se mu vyvedl. Vytvořil elitní útočnou formaci Východočechů s T. Zohornou a Radilem a v prvních pěti kolech zaznamenal gól a tři asistence. Ve statistice účasti na ledě byl navíc na plus sedmi.