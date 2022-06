Hyka oceňuje jednání Čeljabinsku a z Pardubic je nadšený: Těším se a mám velká očekávání

Jak probíhalo jednání o předčasném ukončení smlouvy v Čeljabinsku?

Vedení klubu mi naštěstí se vším vyhovělo a moc mu za to děkuju. Jednali jsme v klidu. Těší mě, že mi neházelo klacky pod nohy a pustili mě. Báli jsme se, co bude. Nebylo jednoduché soustředit se na hokej. Manželka s dvouletým synem byla se mnou v Rusku, ale jakmile začala válka, hned odletěla domů do bezpečí. A mohl jsem řešit co nejvíce jen sport a boj o titul.

Pomohlo vám, že jste v Čeljabinsku působil i s dalšími dvěma Čechy, Lukášem Sedlákem a Romanem Willem?

Rozhodně, nebyl jsem na to sám. S kluky jsme se podporovali a dlouho to vypadalo, že si spolu zahrajeme i v příští sezoně právě v Pardubicích. Trochu mě mrzí, že Lukáš z naší trojice vypadl, ale moc mu přeju štaci v NHL. Je ohromně kvalitní hráč a šanci v Coloradu si zaslouží. Alespoň jsem tu pořád s Romanem, s nímž se znám dlouho a je pro mě snadnější, že tu nejsem sám.

Proč jste zvolili zrovna Dynamo?

Jsem rád, že po nepříjemné situaci v Rusku jsem skončil tady. Život v cizině jsem si užíval, ale co se mělo stát, se stalo. Je zajímavé se vrátit po takové době do Česka. Pět let je dlouhý čas, i když mi to přišlo spíš jako dva roky. Fakt se těším a mám velká očekávání.

Nepřemýšlel jste o návratu do mateřské Mladé Boleslavi? V jiném českém klubu jste zatím nepůsobil.

S Boleslaví asi agent komunikoval, ale řešilo se více týmů. Každopádně bude hezké si poprvé zahrát proti týmu, kde jsem s hokejem začínal. Pardubice o mě však měly největší zájem, což se mi líbilo.

Foto: Ladislav Adámek Útočník Tomáš Hyka je novou posilou extraligového klubu z Pardubic.Foto : Ladislav Adámek

V jubilejní sezoně navíc Dynamo chce zaútočit na titul.

Pardubice jsou velký klub s úspěšnou historií. Bude to speciální ročník. Máme hodně kvalitní tým. Můžeme udělat velký úspěch. Na druhou stranu vyrovnat se s tlakem bude obtížné. Vracím se ze zahraničí a bude se ode mě čekat hodně. Přicházím sem, abych svými body pomohl k výhrám. Ale není to samozřejmě jen o mně, bude záležet na celém kolektivu.

Stihl už jste poznat město?

Zatím vůbec, stále jsem více v Praze a mám individuální přípravu. K týmu se připojím až příští týden na soustředění. A kompletně se přestěhujeme v půlce července. Manželka našla dům v Němčicích kousek od Pardubic. A jsem domluvený s bývalým spoluhráčem z Las Vegas Tomášem Noskem, že mě po městě provede a dá mi cenné rady.

Foto: Ladislav Adámek Tomáš Hyka (uprostřed) se na autogramiádě představil fanouškům Pardubic.Foto : Ladislav Adámek

V Čeljabinsku vám sezona skončila v semifinále play off v polovině dubna. Mrzelo vás hodně, že jste vinou zranění přišel o možnost zabojovat o mistrovství světa?