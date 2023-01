Rána pro Dynamo. Ujčík udělil Kousalovi čtyřzápasovou stopku

Dvaatřicetiletý rodák z Vyškova za svůj zákrok ze 32. minuty obdržel od hlavních rozhodčích Kiky s Pilným trest na pět minut a do konce utkání za kopnutí. Navíc se dalo čekat, že přijde dodatečný postih.

„Dopustil se zákroku v obranném pásmu domácího klubu, a to konkrétně tak, že po vzájemném souboji o puk, jehož následkem protihráč Šalda upadl na ledovou plochu a svou levou rukou přidržel Kousala, který na to neadekvátně reagoval intenzivním a opakovaným kopnutím do oblasti horní části těla protihráče," shledal Ujčík po prostudování videozáznamu.