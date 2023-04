Rébus jménem Třinec! Oceláři trápí dalšího favorita. Rulíkovi to nezávidím, přiznává expert

Třinečtí dokonalým způsobem hodili za hlavu nedělní utkání, ve kterém padli 2:4. V odvetném duelu přišel o poznání povedenější výkon, navíc ozdobený o čisté konto brankářského fantoma Ondřeje Kacetla. „Přesně to, co se Třinci povedlo ve druhým zápase proti Spartě, se povedlo i včera. Pardubice se nedostaly do žádné pořádné šance, a když už dostaly puk do sítě, tak to bylo vysokou holí," říká šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr.