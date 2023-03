Repríza finále hned na úvod play off. Aspoň budeme mít to nejhorší za sebou, žertoval Mazanec

Třinec se ještě na začátku kalendářního roku držel v první čtyřce, po nepovedeném závěru dlouhodobé části se ale sesunul až na šestou příčku, proto nyní musí na Spartu. „Tak alespoň budeme mít to nejhorší za sebou," žertuje brankář Ocelářů Marek Mazanec.

I on ale tuší, že udolat třetí tým tabulky bude asi složitější než vyřadit jedenáctý Litvínov. „Můžeme se na to dívat z kterékoliv strany, ale je to repríza posledního finále, tudíž lze čekat zápasy plné emocí. Myslím, že to bude hezká série proti těžkému soupeři, těšíme se na to," říká Mazanec.

Zatímco před finále sezony 2021/2022 se favorit série hledal jen velmi těžko, protože se v něm utkal druhý a třetí tým po základní části, tentokrát by jím podle papírových předpokladů měl být tým Miloslava Hořavy.

„Jsou dobří na každém kousku ledu. Mají dobrého gólmana, vypracovanou obranu, umí dát gól. Bude to o chybách. Musíme výborně zvládnout defenzivu a využívat naše šance," hledá recept na postup Mazanec, jenž ve finálové sérii minulého ročníku odchytal proti Spartě poslední dva zápasy.

A po rozhodujícím utkání se svěřoval, že mu v brance bylo horko jako v sauně. „Hned řeknu masérům, ať mi dají kolo do sauny a jdu šlapat. Ať na to jsem připravený," vtipkoval Mazanec před nedělním startem čtvrtfinále.

Série začíná dvěma zápasy na ledě pražské O2 Arény. Trenér Třince Zdeněk Moták to jako nevýhodu nevnímá. „Jediné, co chceme, je za každou cenu získat zápas. Takže je úplně jedno, kde začínáte, jestli venku nebo doma. Počítá se jen výhra," zdůrazňuje.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Hráči Třince se radují z postupu do čtvrtfinále. V předkole pokořili Litvínov 3:0 na zápasy.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

„Bude to ale velmi těžké. Sparta získala 99 bodů v základní části, skončila na třetím místě. Ale těšíme se a uděláme všechno pro to, abychom byli co nejlépe připraveni," říká Moták.