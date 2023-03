Rozhodla nešťastná teč. Šest minut přesilovky nemůžete Třinci dát, mrzelo Hořavu

„Je to vyrovnané, hrají proti sobě kvalitní týmy, a tak je zápas o maličkostech. My jsme v prodloužení udělali tři fauly, a když dáte Třinci šest minut v přesilovkách, tak to dopadne, jak to dopadlo," věděl jeho sparťanský protějšek Miloslav Hořava.

Třinec v prodloužení v přesilovkách tlačil, a nakonec díky Voženílkovi, jehož přihrávku si srazil do vlastní branky Moravčík, vytěžil i rozhodující gól. „Měli jsme šance už v neděli a věděli jsme, že když ještě přidáme, tak můžeme uspět. Každý chce vyhrát na Spartě. Odehráli jsme jeden z našich nejlepších zápasů v této sezoně. Čím víc lidí přijde, tím je to namotivovanější," vyprávěl třinecký útočník Libor Hudáček, autor dvou branek.

Byl to hokej hodný play off a taky hokej hodný dvou posledních finalistů. Hrálo se v kvapíku, se spoustou střetů i drobných potyček, emoce plály. „Hokej byl super," pokyvoval hlavou Moták. A vedle něj sedící Hořava na tiskové konferenci jen souhlasně kýval. „Hráčům nemůžeme absolutně nic vytknout. Makali, dřeli. Zdá se to jednoduché, když se na to člověk dívá z klidu, ale hráči mají výdej tak obrovský, že ty chyby pak udělají. Je to hokej, to se nedá nic dělat."