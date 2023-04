Rulík si pořádně oddechl a ocenil týmovou práci. Obrovská obětavost všech hráčů, chválil

Ve vypjatém a hokejově velmi kvalitním zápase znovu rozhodoval první gól. Čekalo se na něj do 44. minuty. Lukáš Sedlák před brankou využil nedůslednosti defenzivy Třince a zasunul puk za ležícího Kacetla.

Oceláři se nevzdali a vytvořili si drtivý tlak v závěru. Zejména v přesilovce spálili obrovské šance. Výtečné přesuny předváděl Will, kterého podporovali i blokující spoluhráči. „Obrovská obětavost všech hráčů, leželi na brankovišti a dělali všechno pro to, aby puk neskončil v brance. Povedlo se to, skvělá týmová práce," chválil pro O2 TV Sport hostující trenér.

Až ve třetím dějství diváci ve WERK Areně viděli první branku dnešního zápasu! 🚨🔥 Lukáš Sedlák překonal Kacetla a dostal Pardubice do vedení. 🏒 #TRIPCE #TELH pic.twitter.com/nyqaSu5JxW — Tipsport extraliga (@telhcz) April 7, 2023

Will skákal ze strany na stranu a chytal jednu šanci za druhou. V zápase si dokonce několikrát troufl na zákrok hlavičkou, kdy proti střelám z dálky nastavoval speciálně helmu. „Asi si na to věří, tak proč ne," řekl jen Rulík. Ten oceňoval svěřence i po čtvrtečním duelu, ale tentokrát mohl utkání hodnotit s o dost lepší náladou. Po výhře. „Předvedli jsme maximálně bojovný výkon. Ještě trochu zodpovědnější než ve čtvrtek," tvrdil.

Vítězství v závěru pečetil trefou do prázdné branky Tomáš Hyka. „Věděli jsme, že to zase bude o jediném gólu. Hráli jsme stejně jako ve čtvrtek, ještě jsme trochu přidali. A tentokrát se k nám přiklonilo štěstí," liboval si 30letý útočník.

Utkání tentokrát bylo i více emotivní. Pardubičtí hráči, kteří si nezahráli ani jednu přesilovku, několikrát naznačovali, že soupeř zákroky přihrává. „To jsou emoce, dělají to oni i my. Záleží na rozhodčím, jestli to pískne," mínil Hyka.

Těsnou porážku tentokrát musel překousnout Třinec, kouč Zdeněk Moták ale také chválil hru svěřenců. „Byl to výborný zápas, až mimořádný. Ale tak to ve sportu bývá, někdy nestačí výtečný výkon k výhře. Vytvořili jsme si spoustu šancí, bohužel jsme je neproměnili," mrzelo trenéra poražených.